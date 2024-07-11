Елена Бакуменко: Рыбаки обеспечивают продовольственную безопасность страны

Предприятия Приморского края вносят серьезный вклад в общероссийский вылов, реализуют масштабные инвестиционные проекты и участвуют в социальных программах, отметила руководитель регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко.

Рыбная отрасль остается важнейшей для экономики Приморья. При этом предприятия края показывают весомые показатели для рыбной промышленности страны в целом. За прошлый год рыбаки края освоили 882 тыс. тонн — это около 16% от общероссийского вылова и очень внушительные цифры, подчеркнула директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко. В рыболовстве и рыбоводстве региона занято более 400 организаций. Отрасль обеспечивает работой 15 тыс. человек.

«Компании Приморья продолжают развивать рыбопереработку, выращивают ценные морепродукты в марихозяйствах, пополняют запасы лососей, используя рыбоводные заводы. Не боятся поднимать сложные и нужные вопросы для решения повседневных и стратегических задач. Многие талантливые и трудолюбивые люди выбрали для себя именно эту сферу! Рыбная промышленность была и остается одной из визитных карточек региона, и от лица Приморского регионального филиала Россельхозбанка, и от себя лично сердечно поздравляю всех профессионалов отрасли с Днем рыбака!» — обратилась к коллективам предприятий Елена Бакуменко.

Рыбопромышленные предприятия Приморья прочно вплетены в общую экономическую картину региона. Так, по заказу промысловых компаний на верфях во Владивостоке, Находке строятся современные суда. Бизнес инвестирует и в развитие логистики. Такие проекты — гордость края и за каждым из них стоит большой труд людей, подчеркнула собеседница Fishnews.

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