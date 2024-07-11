Список рыбных экспортеров в Бразилию пополнился

Бразильское компетентное ведомство аттестовало еще одно российское рыбоперерабатывающее предприятие на поставки в республику.

Предприятие одобрил Секретариат по защите растений и животных (SDA) Министерства сельского хозяйства и животноводства Бразилии (MAPA). Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С перечнем экспортеров можно ознакомиться на официальном сайте компетентного ведомства республики в разделе «Pescados e Derivados» («Рыба и ее производные»), отметили в НЦБРП.

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