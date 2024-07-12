Ship Tech Global поможет построить лучший флот

В рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге организуют специализированную экспозицию судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global.

Экспозиция будет организована при поддержке Минпромторга России, Российского морского регистра судоходства, Объединенной судостроительной корпорации и информагентства «Медиапалуба». Мероприятие пройдет с 17 по 19 сентября в КВЦ «Экспофорум», сообщили Fishnews в пресс-службе компании - оператора форума и выставки Expo Solutions Group.

Новая бизнес-площадка предложит участникам проверенные подходы к налаживанию деловых связей при строительстве, комплектации и обслуживании новых судов, а также модернизации портовой инфраструктуры. Ship Tech Global объединит заказчиков с поставщиками всего спектра оборудования и услуг, необходимых для успешной реализации новых проектов, и создаст комфортные условия для их эффективной совместной работы.

Экспозиция поможет участникам найти поставщиков наиболее востребованного оборудования для строительства и оснащения нового флота. В разделах Ship Tech Global будут представлены судовые механизмы и промысловое оборудование, электрооборудование и автоматика, оборудование судовых помещений, энергетические, пропульсивные и другие системы для флота.

Основу экспозиции составят постоянные участники Seafood Expo Russia. Это Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» и судоремонтное предприятие «Преголь», которые выступают партнерами мероприятия, а также Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), «СТТ Марин Сервис», «Морсудснаб» (группа компаний «МСС»), Концерн «НПО «Аврора», Корпорация морского приборостроения, «Е8», «Еврус», «Валком», «Армалит», «Морские комплексные системы», «Морское инженерное бюро — СПб», «Морские решения», Kinarka (Испания), Nautic Rus, Bulutlu Machinery, Map-Line, Surimi Tech и другие компании.

В ESG обратили внимание, что перспективы заказов от рыбной отрасли и новый формат экспозиции привлекают и организации, ранее не специализировавшиеся на работе с рыбохозяйственным комплексом. Среди них предприятия с гражданским направлением в составе АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», «Северсталь-метиз», «МПЗ Авангард», «Тензо-М», «Марлинг», Skip Marine, «РИАТОМ» и другие.

Возможность принять участие в модернизации промыслового флота и мощностей рыбной промышленности привлекает также иностранных поставщиков, поэтому к специализированной экспозиции присоединились новые производители оборудования для промысла, переработки и такелажных работ из Турции, Китая и других стран, отмечают организаторы.

Специализированную экспозицию дополнит насыщенная и практико-ориентированная деловая программа. Обсуждение насущных вопросов позволит быстрее найти взаимовыгодные решения и наладить эффективное сотрудничество. К участию, помимо собственников и руководителей предприятий, приглашены технические специалисты, влияющие на решения о приобретении оборудования и услуг и вовлеченные в процессы проектирования и эксплуатации судов.

Ship Tech Global будет расположена на площадке Seafood Expo Russia, а ее участники будут отмечены специальным значком на плане и в путеводителе выставки.

Подробная информация — на официальном сайте https://seafoodexporussia.com/shiptechglobal

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