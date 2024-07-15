Налоговые реформы запустит новый закон

Президент подписал федеральный закон, предусматривающий прогрессивную шкалу НДФЛ с 2025 г. Также пересматривается ставка налога на прибыль и вводятся другие новшества.

Изменения налогового регулирования предусмотрены федеральным законом от 12 июля 2024 г. № 176. Он устанавливает новые, дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц в зависимости от размера и вида дохода. При этом учтены, например, особенности работы в зонах с особыми климатическими или экологическими условиями.

Порог для использования упрощенной системы налогообложения повышен по доходам до 450 млн рублей, а по остаточной стоимости основных средств — со 150 до 200 млн рублей.

Для плательщиков с доходами более 60 млн рублей вводятся обязательства по уплате НДС, сообщает корреспондент Fishnews.

Ставка по налогу на прибыль повышается с 20% до 25%, при этом в 2025-2030 гг. будет зачисляться в федеральный бюджет 8%, далее — 7% (сейчас 3%).

При этом вводится федеральный инвестиционный вычет. При расчете налога на прибыль увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР.

Предусмотрена налоговая «амнистия» для отказавшихся от схем дробления бизнеса. Субъекты МСП в обрабатывающих отраслях решено поддержать с помощью пониженных страховых взносов.

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