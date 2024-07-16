Лососевая путина набирает обороты на Дальнем Востоке

Вылов тихоокеанских лососей к 14 июля составил более 37,3 тыс. тонн. Горбуши поймано более 29 тыс. тонн, основные объемы вылова этого объекта обеспечило восточное побережье Камчатки.

Данные о ходе лососевой путины традиционно представил Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сообщает корреспондент Fishnews.

В Камчатском крае к концу недели рыбаки взяли около 27 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Горбуши добыто порядка 20 тыс. тонн. В основном эти объемы обеспечила Карагинская подзона. Вылов нерки в регионе — около 4 тыс. тонн.

На втором месте по уловам красной рыбы — Хабаровский край, где поймано на отчетную дату более 5 тыс. тонн. Основные объемы здесь приходятся на подзону Приморье.

В Магаданской области поймано порядка 2,3 тыс. тонн, в том числе около 2 тыс. тонн горбуши.

В Сахалинской области рыбаки поймали около 1,4 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основные объемы на старте путины дают промысловые районы Северных Курил.

Вылов Приморского края — около 1,2 тыс. тонн, Чукотки — 187 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews