Торговца браконьерскими раками скрутил спецназ

В Самаре при содействии спецназа Росгвардии полицейские пресекли незаконную реализацию речных раков в особо крупном размере. Свыше 15 тыс. этих животных выпустили в естественную среду обитания.

Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Самарской области помогли коллегам из МВД. Спецназ задержал неоднократно судимого жителя Татарстана, подозреваемого в организации незаконного бизнеса.

В результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято около 800 кг живых речных раков общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росгвардии.

Транспортная полиция возбудила уголовное дело.

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