Владимир Вальтер: Работа по развитию Северного морского пути движется вперед

Перевозки по Северному морскому пути к следующему десятилетию предполагается нарастить до 150 млн тонн (объем грузопотока за прошлый год оценивается в 36 млн тонн). Работа по развитию доставки грузов по СМП непростая, но ее результаты уже видны, считает гендиректор терминала «Сероглазка» Владимир Вальтер.

Мощности, созданные холдингом «Норебо», работают с грузами, перевозимыми по арктической трассе.

«Мы участвуем в работе по обеспечению перевозок по Северному морскому пути с самого старта, с самого первого рейса: занимались комплектацией продукции для отправки. Могу сказать, что со времен первого рейса очень многое продвинулось. Сложности, конечно, есть, однако и сам проект — развития Северного морского пути — непростой. Но результаты видны. С каждым годом идет увеличение числа рейсов. Идет ротация портов прибытия-убытия», — рассказал руководитель терминала «Сероглазка» в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

По словам Владимира Вальтера, в этом году расписание рейсов сформировано гораздо раньше, чем в предыдущие годы. «Это важно, об этом говорили в том числе и рыбаки: есть готовность отправлять грузы, но тогда дайте расписание, обеспечьте четкое понимание рейсов», — отметил собеседник издания.

Уже наблюдается пусть сезонная, но регулярность, заявил он. «Об этом и говорилось. Сейчас строится ледокольный флот, это откроет новые перспективы. Но к ним нужно идти. С чего начать? Давайте работать в сезон четко по расписанию. В этом году уже пришла тарификация, пришли условия, принимаются заявки», — добавил руководитель терминала.

Государство, по его мнению, оказывает очень серьезную поддержку для развития СМП. «Субсидируемые рейсы позволяют на каком-то этапе сделать экономику перевозок конкурентоспособной», — обратил внимание Владимир Вальтер.

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