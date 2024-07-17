Пелагическая путина наращивает темп

Вылов дальневосточной сардины (иваси) к середине июля превысил 138 тыс. тонн, он на 80 тыс. тонн опережает результаты рыбаков за аналогичный период 2023 г., передает Тихоокеанский филиал ВНИРО.

На минувшей неделе количество российских крупно- и среднетоннажных судов, ведущих промысел дальневосточной сардины и скумбрии увеличилось до 15, что отразилось на цифрах недельного улова — более 13,7 тыс. тонн, отмечается в обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО. Флот, оснащенный пелагическими тралами и кошельковыми неводами, работал на акватории Южно-Курильской зоны южнее и восточнее острова Шикотан на перепаде температур поверхности океана 11–15°С.

Уловы сардины остаются высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 625 тонн, средний вылов на судо-сутки составил 198 тонн, освоение за неделю — почти 13,7 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ученых, уловы скумбрии, несмотря на скромные размеры, оказались все же выше, чем неделей ранее, и составили 71 тонну. У некоторых судов суточный вылов подрос до 15 тонн, но в среднем не превышал 2,3 тонны.

Нарастающий вылов сардины на 14 июля превысил 138,6 тыс. тонн — на 80,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Скумбрии освоено почти 2,3 тыс. тонн — на 6,3 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.

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