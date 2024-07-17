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В Магаданской области наблюдаются хорошие подходы горбуши

Рыбакам Колымы добавили горбуши

В Магаданской области наблюдаются хорошие подходы горбуши, ряд предприятий и общин коренных народов приблизились к полному освоению своих лимитов. Региональная комиссия по анадромным выделила для освоения дополнительные объемы.

Ход «красной» путины в Магаданской области обсудили на заседании региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. По информации отраслевой науки, освоено около 30% от рекомендованного к вылову объема лососевых.

Как рассказали в областном департаменте рыбного хозяйства, наблюдается оптимистичный прогноз по величине подходов горбуши, однако ход этого вида лососей к местам нереста не везде равномерный. Так, на северо-востоке Магаданской области в заливе Шелихова горбуша только начинает массово подходить к рыболовным участкам, тогда как в районе Тауйской губы ее уловы уже составляют более 50% от выделенных объемов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Руководитель департамента Андрей Таболин отметил, что у ряда промышленных предприятий и родовых общин коренного населения уловы горбуши превысили 70-80% от лимитов.

«Для продолжения промысла рыбаки получили соответствующие дополнительные объемы. Для трех участков коренным жителям Колымы выделено около 20 тонн горбуши дополнительно. С учетом промысловой обстановки и увеличения доли самок в уловах, что свидетельствует о середине хода лососей, комиссия приняла решение о корректировке режима проходных дней и сроков промысла», — сказал Андрей Таболин.

Для морских участков ольской группы решено изменить дату окончания промысла с 28 на 24 июля — в целях оптимального заполнения нерестилищ. Вместе с тем предстоящая неделя для них будет без проходных дней, добавил глава департамента.

Начиная с 22 июля на морском побережье Тауйской губы и в реке Ола вводится один дополнительный день пропуска. Таким образом, ловить горбушу там можно будет с четверга по воскресенье включительно.

Изменен и режим пропуска на участке любительского лова «Янский лиман 1» − теперь на его морской части в 500 м от устья реки будет только два проходных дня.

Также комиссия определила более удобное место на реке Тауй для традиционного рыболовства представителей коренного населения, проживающих в селе Балаганное.

С учетом массового подхода горбуши Магаданский филиал ВНИРО рассматривает возможность обоснования увеличения объемов для северных водоемов региона.

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