Для поставок рыбы в Абхазию предусмотрели особые условия

Российская Федерация и Республика Абхазия договорились об отмене дополнительных курсовых пошлин на ряд товаров из РФ. В соответствующий перечень вошла и рыба, сообщило Минэкономразвития.

Правительство России поддержало просьбу Абхазии об отмене повышенных таможенных пошлин в отношении определенных категорий товаров, экспортируемых в республику. Соответствующий протокол подписали министр экономического развития РФ Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Документ предусматривает внесение изменений в межправительственное соглашение о режиме торговли товарами. Он устанавливает конкретный перечень продукции, которая будет без дополнительных курсовых пошлин вывозиться из России в Абхазию в объемах, необходимых для внутреннего потребления жителей республики, сообщили Fishnews в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Подписанный перечень затрагивает примерно 47% от всей ввозимой в республику продукции, — рассказал Максим Решетников. — Это касается строительных материалов, товаров бытового потребления, нефтепродуктов, пластмасс, изделий из алюминия и черных металлов, а также отдельных видов пищевой продукции: рыбы, фруктов и овощей».

Протокол начнет временно применяться с 27 июля 2024 г. и будет действовать до окончания срока действия введенных курсовых экспортных пошлин. Планируется, что это решение внесет значительный вклад в укрепление общего социального и экономического пространства между двумя странами.

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