Рыбопродукция Приморья остается востребованной в АТР

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморского края с начала года составил 853 млн долларов. Особым спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона по-прежнему пользуются рыба и морепродукты.

В краевом министерстве сельского хозяйства отметили прирост к уровню 2023 г. по зерновым и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Основной объем экспорта в страны АТР традиционно приходится на рыбу и морепродукты. Так, с начала года этой продукции экспортировано на 607 млн долларов», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

По информации региональных властей, в этом году по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» из края необходимо отправить продукции АПК более чем на 2 млрд долларов.

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