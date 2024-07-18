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На ВДНХ представили новый каталог горбатых китов Чукотки. Фото пресс-службы нацпарка «Берингия», park-beringia.ru

Чукотских горбачей собрали в фотокаталог

На ВДНХ презентовали каталог горбатых китов Чукотки. В книгу вошли фотографии 352 индивидуально идентифицированных животных, снятых у берегов полуострова с 2017 г.

Каталог издан национальным парком «Берингия» в рамках проекта по изучению китообразных, поддержанного фондом «Возрождение природы». Фотографии предоставили исследователи Дальневосточного проекта по изучению критических местообитаний китообразных (RCHP), Дальневосточного проекта по изучению косаток (FEROP), сотрудники «Берингии», а также наблюдатели из туристических круизов.

На презентации автор сборника, ведущий научный сотрудник нацпарка Ольга Титова рассказала о том, как изучают китов на Чукотке и зачем нужны подобные каталоги.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Берингии», главными акваториями сбора данных были пролив Сенявина, Анадырский залив и ряд районов вдоль северного побережья региона, относящихся к акватории Чукотского моря.

«Эти снимки являются частью общего каталога горбачей Дальнего Востока России и впервые издаются в печатном виде», — отметила Ольга Титова.

Для каждого кита приводится фото хвостового плавника, а также фотографии спины со спинным плавником, при возможности снятые с левой и правой стороны. Спинные плавники у горбачей разнообразны по форме и часто отмечены приметными царапинами. Их фотографии используются как вспомогательный инструмент, так как киты не всегда поднимают над водой хвост, например, когда отдыхают или кормятся на небольшой глубине.

Каждый горбач имеет уникальную окраску — темный корпус с отдельными белыми пятнами на животе, горле, передних плавниках и хвосте. Чаще всего над водой видно только дыхало, спину и — в момент ухода на глубину — хвост. Именно нижнюю сторону хвоста горбачей во всем мире используют для распознавания отдельных животных.

«Хвост — своего рода портрет кита. Белые пятна у взрослых животных имеют четкий контур и неизменны в течение всей жизни. Зазубрины на кромке хвоста также помогают их отличать. Вдобавок к пятнам практически на каждом хвосте видны шрамы, царапины, следы от обрастаний рачками-балянусами, а иногда и следы от зубов косаток или последствия запутывания в рыболовных сетях. Эти знаки — дополнительный способ идентификации животных, а также информация о возможном уровне угроз для тех или иных популяций со стороны хищников или человека», — обратили внимание в пресс-службе.

Ученые в разных точках планеты составляют фотокаталоги, чтобы выяснить, где кормятся и размножаются киты.

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