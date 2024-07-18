Популяции алтайских раков восстановились

Раки в озерах Алтайского края восстановили численность после вспышки рачьей чумы 2013-2014 гг. и готовы к промышленному освоению, отмечают специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Сотрудники Алтайского филиала ВНИРО провели государственный мониторинг состояния водных биоресурсов и среды их обитания. Материалы собирались на модельных водоемах Кулундинской речной системы — озерах Мостовое, Чернаково, Грачево и Домашнее в границах Завьяловского района.

Выполнены фенологические наблюдения за абиотическими факторами среды (уровень и температура воды, температура воздуха, прозрачность воды, содержание в воде растворенного кислорода). Также ученые взяли ихтиологические, гидробиологические и гидрохимические пробы, собрали сведения об антропогенном воздействии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, по сравнению с летним сезоном 2023 г. в контрольных уловах на озере Мостовое отмечено увеличение численности большинства промысловых видов рыб, в частности судака и окуня. В видовой структуре уловов доминировали окунь, плотва и карась.

«Раки в озерах Алтайского края продолжают активно восстанавливать свои популяции после вспышки рачьей чумы в 2013-2014 годах. И в настоящее время рак полностью восстановил численность и готов к промышленному освоению», — рассказали в институте.

Весь собранный материал передан в АлтайНИРО для дальнейшей идентификационной и статистической обработки. Обработанные данные используют для анализа распределения, численности и воспроизводства водных биоресурсов. Эта информация станет основой материалов прогноза вылова на 2026 г.

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