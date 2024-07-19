Ученые оценят запасы енисейского чира

Сотрудники Красноярского филиала ВНИРО приступили к работе по госзаданию в низовьях реки Енисей. Ихтиологи собирают данные о состоянии популяции и условиях обитания чира.

Полученные материалы используют для расчета общего допустимого улова чира в Енисее на 2026 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В последние годы ученые оценивают состояние популяции чира в бассейне Енисея как удовлетворительное. Рыба предпочитает держаться в многочисленных труднодоступных притоках низовья большой реки, поэтому ее запасы находятся в стабильном состоянии, обратили внимание специалисты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews