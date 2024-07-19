Нерестилищам Северного Каспия не хватает воды

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели исследования на нерестилищах у побережья Калмыкии. Задачей ученых было оценить эффективность естественного размножения промысловых рыб.

Научные работы на нерестилищах у калмыцкого побережья Северного Каспия Волжско-Каспийский филиал ВНИРО проводит ежегодно. На эффективность естественного размножения рыб в этом районе влияют колебания уровня воды, температурного режима и объема волжского стока.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, результативность нереста промысловых рыб оценивалась на основании контрольного лова молоди в июне-июле на семи станциях наблюдений. Лов проводился мальковой волокушей на площади 30 кв. м за одну операцию. Параллельно ученые вели наблюдения за условиями среды обитания на нерестилищах — глубиной и прозрачностью воды, перманганатной окисляемостью, минерализацией и содержанием кислорода, температурой воды и направлением ветра.

По предварительным результатам наблюдений, в 2024 г. продолжается сокращение площади нерестилищ в южных районах, примыкающих к Даргинскому заливу. Залитие нерестилищ было кратковременным, заморы рыбы не отмечены. На разливах реки Кумы и в ее устье отмечена высокая концентрация молоди атерины. На нерестилищах северного района на границе с Астраханской областью, вблизи поселения Воскресеновка, от июня к июлю специалисты обратили внимание на заметное падение уровня воды.

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