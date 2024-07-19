Академическая наука Юга России реализует «рыбный» проект

Масштабные изыскания по направлению «Современное рыбное хозяйство и устойчивая аквакультура Приазовья» проведут специалисты из академических и вузовского научных центров южной России. Программа рассчитана на три года.

Исследования будут проводиться на средства гранта Минобрнауки, предоставленного Южному научному центру РАН (ЮНЦ РАН) на реализацию крупного научного проекта «Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов». Предполагается задействовать около 100 человек.

Одно из трех основных направлений проекта — изыскания в области рыбного хозяйства и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews. Соисполнителями по этому направлению станут Донской государственный технический университет (ДГТУ), Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, Морской гидрофизический институт.

Так, только для ДГТУ в рамках проекта предусмотрено финансирование в размере 30 млн рублей до 2026 г. — на исследование закономерностей влияния пробиотических препаратов нового поколения на здоровье гидробионтов и создание интегрированной технологии стабилизации среды обитания гидробионтов путем достижения биобаланса за счет протекающих процессов нитрификации и денитрификации.

Подробная аннотация проекта, включающая перечень исследовательских задач в области рыбного хозяйства и аквакультуры, размещена на сайте ЮНЦ РАН.

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