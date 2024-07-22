Учреждения по исследованию рыбопродукции прошли реорганизацию

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория и Амурский референтный центр Россельхознадзора присоединены к Национальному центру безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Процедура реорганизации НЦБРП путем присоединения к нему двух учреждений завершилась 17 июля, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора (центр находится в ведении федеральной службы).

На базе ранее действующих учреждений созданы четыре филиала, входящие в состав ФГБУ «НЦБРП»: Амурский филиал с испытательной лабораторией в Благовещенске; Приморский филиал с лабораториями в Уссурийске, Владивостоке и Находке; Хабаровский филиал, включающий в себя испытательную лабораторию в Хабаровске и орган инспекции, а также Сахалинский филиал с испытательной лабораторией в Южно-Сахалинске.

Сейчас в состав центра входит шесть филиалов, обеспечивающих комплексные исследования различной продукции по широкому спектру направлений, сообщили в пресс-службе.

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