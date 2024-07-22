В прибрежье Приморья проведали рыбу на мелководье

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО провели исследования в бухте Киевка в Приморском крае. Специалисты изучали промысловые объекты на малых глубинах, недоступных облову с НИСов и добывающих судов, а также собирали данные о местном любительском рыболовстве.

Работы выполнили ученые лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей, а также Лазовской научно-исследовательской станции в поселке Заповедный отдела технического обеспечения аквакультуры ТИНРО. Отлов рыбы велся сачком из дели с диаметром ячеи 5 мм и диаметром входного отверстия 40 см.

Несмотря на то, что учетные съемки и промысловые работы обычно начинаются с глубины около 20 м, часть промысловых скоплений и молоди ряда добываемых гидробионтов располагается в мелководной зоне моря, обратили внимание в филиале.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, за период наблюдений отмечено 18 видов рыб из 9 семейств. Наибольшее число видов насчитали в уловах сачка, которым облавливали пояс морской травы (зостеры) на глубинах менее 1 м.

Специалисты обработали любительские уловы и провели анкетирование рыболовов, измерили 697 рыб, провели биологический анализ 195 экземпляров.

Существенное биоразнообразие зафиксировано в уловах сачка — 10 видов, а в уловах рыбаков-любителей оказалось 8 видов. Преобладали рыбы семейства рогатковых (Cottidae) — 4 вида — и маслюковых (Pholidae) — 3.

В уловах сачка превалировали маслюки рода Pholis, молодь пятнистого терпуга (Hexagrammos stelleri), усатого бычка (Blepsias cirrhosus) и широкорота красивого (Neozoarces steindachneri).

Наибольшая плотность биомассы рыб на единицу площади отмечена во время любительского лова на глубинах 3-4,5 м — 9,1 тонны на квадратный километр. В уловах рыбаков с удочками по биомассе доминировали японская камбала (Pseudopleuronectes yokohamae) и мелкочешуйная красноперка (Tribolodon brandtii).

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