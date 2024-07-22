Новости
Научный улов. Фото пресс-службы ТИНРО

В прибрежье Приморья проведали рыбу на мелководье

Сотрудники Тихоокеанского филиала ВНИРО провели исследования в бухте Киевка в Приморском крае. Специалисты изучали промысловые объекты на малых глубинах, недоступных облову с НИСов и добывающих судов, а также собирали данные о местном любительском рыболовстве.

Работы выполнили ученые лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей, а также Лазовской научно-исследовательской станции в поселке Заповедный отдела технического обеспечения аквакультуры ТИНРО. Отлов рыбы велся сачком из дели с диаметром ячеи 5 мм и диаметром входного отверстия 40 см.

Несмотря на то, что учетные съемки и промысловые работы обычно начинаются с глубины около 20 м, часть промысловых скоплений и молоди ряда добываемых гидробионтов располагается в мелководной зоне моря, обратили внимание в филиале.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО, за период наблюдений отмечено 18 видов рыб из 9 семейств. Наибольшее число видов насчитали в уловах сачка, которым облавливали пояс морской травы (зостеры) на глубинах менее 1 м.

Специалисты обработали любительские уловы и провели анкетирование рыболовов, измерили 697 рыб, провели биологический анализ 195 экземпляров.

Существенное биоразнообразие зафиксировано в уловах сачка — 10 видов, а в уловах рыбаков-любителей оказалось 8 видов. Преобладали рыбы семейства рогатковых (Cottidae) — 4 вида — и маслюковых (Pholidae) — 3.

В уловах сачка превалировали маслюки рода Pholis, молодь пятнистого терпуга (Hexagrammos stelleri), усатого бычка (Blepsias cirrhosus) и широкорота красивого (Neozoarces steindachneri).

Наибольшая плотность биомассы рыб на единицу площади отмечена во время любительского лова на глубинах 3-4,5 м — 9,1 тонны на квадратный километр. В уловах рыбаков с удочками по биомассе доминировали японская камбала (Pseudopleuronectes yokohamae) и мелкочешуйная красноперка (Tribolodon brandtii).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Научный улов. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Отлов рыбы велся сачком из дели. Фото пресс-службы ТИНРО
  • В уловах рыбаков с удочками часто встречалась японская камбала. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Исследования проводились в бухте Киевка. Фото пресс-службы ТИНРО
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультура
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР

    Генеральный директор терминала «Сероглазка»

    Владимир ВАЛЬТЕР

    Работа по развитию Северного морского пути движется вперед

    Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

    Директор компании «Дальпромрыба»

    Роман РЫБАКОВ

    Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    У отраслевых объединений — хорошие перспективы

    Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

    Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Елена БАКУМЕНКО

    Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ в Рыболовецком колхозе имени В.И. Ленина на Камчатке

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

    «Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

    События

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.