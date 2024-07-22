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Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Fishnews опубликовал третью часть статьи Вячеслава Зиланова о министре рыбного хозяйства СССР Александре Ишкове. Здесь, в частности, рассказывается, как он работал над расширением ассортимента для отечественных потребителей.

В середине 1960-х гг. в различных районах Мирового океана были разведаны и начали быстро осваиваться промыслом новые объекты — хек, мойва, путассу, макрурусы, сардинелла, скумбрия, сардина, ставрида и другие виды. Но их неохотно брала для реализации советская торговая сеть. Шло затоваривание холодильников, транспортных рефрижераторов, плавбаз, да и рыбацкие суда простаивали в порту в ожидании выгрузки.

Нужен был неординарный подход, чтобы «прорываться» сквозь торговые ряды, не желающие возиться с дешевым, но хлопотным рыбным товаром. К тому же требовалось быстро, без проволочек, утвердить ГОСТы на продукцию, цены и т.д.

«Особенно было трудно решать ценовые вопросы. Расчеты экономистов показывали, что для покупателя стоимость продукции будет выше, чем существующие на тот период цены (утвержденные в 1940-50-х годах) на треску, сельдь, кильку, карпа и другую традиционную для внутреннего рынка рыбу», — обращает внимание Вячеслав Зиланов.

В министерстве по инициативе Александра Ишкова было принято решение — организовать выставку всей новой рыбопродукции, пригласить туда первых лиц государства Леонида Брежнева и Алексея Косыгина и поставить перед ними вопрос: либо выделить средства для глубокой переработки сырья, либо разрешить рыбакам самим реализовывать рыбопродукцию, построив специализированные магазины. Автор статьи подчеркивает: последняя инициатива была по тем временам не только экономической, но и политической — посягательство на монополию государства, которую олицетворяло Министерство торговли.

Такая выставка была организована в Доме культуры Московского рыбокомбината, все бассейны показывали свою новую продукцию. В преддверии открытия Ишков три или четыре раза обошел все стенды, тщательно слушая разъяснения и подробно расспрашивая при этих «репетициях» не только руководителей, но и рядовых исполнителей. Все его вопросы были доброжелательные, с подтекстом, направленным на подсказку: что и как надо докладывать, когда приедут высокие гости, вспоминает Вячеслав Зиланов.

Выставку посетил первый заместитель председателя правительства Кирилл Мазуров с большой группой специалистов из ЦК КПСС, Госплана, других министерств и ведомств. В целом мероприятие сдвинуло проблему с мертвой точки: были утверждены ГОСТы, приняты предложения бассейнов по ценам, началось строительство в крупнейших городах Советского Союза специализированных рыбных магазинов «Океан». За короткий срок их открыли более ста. Да и сама торговля повернулась лицом к новым видам, непривычным для нашего покупателя, отмечает заслуженный работник рыбного хозяйства.

К тому же все это позволило не только приступить к широкому освоению разведанных запасов, но и начать исследованияи поиск рыбных ресурсов в других районах Мирового океана — вплоть до вод, прилегающих к Антарктиде. Были открыты и введены в промысел новые акватории и объекты.

«Это один из многих примеров, как Александр Ишков, зная механизмы функционирования советской плановой системы, находил быстрые способы решения проблем отрасли», — подчеркивает Вячеслав Зиланов.

О том, как Александр Ишков развивал отраслевую науку и промразведки, а также отстаивал интересы советского рыболовства на международном уровне, читайте в полной версии материала в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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