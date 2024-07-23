Породам и кроссам рыб нашлось место в новом законе

В закон о племенном животноводстве внесен ряд дополнений. В частности, даны определения понятиям «сельскохозяйственные животные» (к которым относится и товарная рыба), «порода», «кросс линий» и «тип», а личинки получили статус племенной продукции.

Президент подписал закон, вносящий изменения в регулирование деятельности в сфере племенного животноводства. Минсельхоз наделяется полномочиями устанавливать не только перечень видов животных, используемых для селекционной работы, но и перечень их пород, типов или кроссов линий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в федеральный закон «О племенном животноводстве» добавлены такие понятия, как «сельскохозяйственные животные», к которым относится и рыба, «порода», «кросс линий» и «тип». А в состав понятия «племенная продукция (материал) (племенные ресурсы)» теперь входит как племенное животное, его семя, эмбрионы, так и личинки.

Предполагается, что информация о видах и породах (типах, кроссах линий) животных, используемых в племенных целях, будет храниться в федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов, разработку и внедрение которой планируется завершить до 1 марта 2026 г.

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