Лосось принес более 65 тыс. тонн

Вылов тихоокеанских лососей к концу недели достиг показателя более 65,8 тыс. тонн. Уловы горбуши превысили 50 тыс. тонн.

В Камчатском крае, согласно статистике Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на 21 июля, добыто более 47 тыс. тонн. В том числе около 34 тыс. тонн горбуши. Свыше 32 тыс. тонн уловов этого вида лососей обеспечила Карагинская подзона — восточное побережье полуострова, сообщает корреспондент Fishnews.

В Хабаровском крае рыбаки взяли более 8 тыс. тонн. Пока основу вылова сформировала подзона Приморье, где освоено свыше 5 тыс. тонн.

В Магаданской области поймано более 4,8 тыс. тонн, в Сахалинской области — около 2,8 тыс. тонн. Приморский край добавил в общую копилку вылова около 1,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, Чукотка — около 230 тонн.

Постепенно в путину включаются новые районы промысла.

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