Рыбные лимиты в Марий Эл разыграют на торгах

В Республике Марий Эл на аукцион выставили 12 долей квот для промышленного рыболовства на Чебоксарском водохранилище. Заявки в письменном и электронном виде можно подать до 16 августа.

Организатор торгов — Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к продаже предлагаются по две доли квот леща, судака, сазана, щуки, сома и раков.

Физические объемы долей (по данным на 2023 г.) составляют от 41 кг до 22,8 тонны. Стартовые цены лотов — от 77 рублей до 47,3 тыс. рублей.

Торги планируется провести 27 августа в Самаре. С победителями заключат договоры сроком до 31 декабря 2033 г.

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