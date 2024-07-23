Осетровые Амура получают пополнение

За полгода в Амур в Хабаровском крае выпущено 643 тыс. мальков осетровых. Повысить выживаемость «переселенцев» помогает укрупненная навеска.

Всего в целях восстановления популяции в этом году специалисты планируют выпуск более 1 млн экземпляров молоди осетровых. Работы будут проводиться поэтапно в течение всего сезона, рассказали Fishnews в комитете рыбного хозяйства Хабаровского края.

Воспроизводством осетра в регионе занимается Амурский филиал федерального учреждения «Главрыбвод» при участии краевого комитета рыбного хозяйства и Амурского территориального управления Росрыболовства.

«В условиях сокращения природных популяций осетровых необходимо уделять большое внимание их охране и искусственному воспроизводству, которое невозможно без участия государства. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в столь сложное и важное дело», — отметил председатель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Король.

Для выпуска мальки должны достичь определенного веса, для амурского осетра — в среднем 2,4 г. В этот раз вес выпускаемого малька достиг 3,5 г, что увеличивает шансы на его выживание в естественной среде.

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