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Ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО и ЧукотНИО оценивают динамику хода тихоокеанских лососей на полуострове. Фото пресс-службы ТИНРО

Ученые собирают важные данные по лососям Чукотки

Научная группа ВНИРО проводит комплексные научно-исследовательские работы в Мейныпильгынской озерно-речной системе — сюда ежегодно приходит крупнейшее на Чукотке стадо нерки, здесь же нерестится и горбуша.

С 19 июня ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) и ЧукотНИО оценивают динамику хода тихоокеанских лососей, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и контрольные орудия лова. Полученные данные применяются для оперативного регулирования промысла и прогнозирования подходов тихоокеанских лососей в Мейныпильгынской озерно-речной системе (МОРС)на будущие годы. О проводимых работах Fishnews рассказали в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Место для изучения лососей выбрано неслучайно. В МОРС ежегодно приходит для воспроизводства крупнейшее на Чукотке стадо нерки. За последние десять лет в озера в среднем возвращается около 400 тыс. особей этого вида тихоокеанских лососей, из которых около 250 тыс. производителей нерестятся.

Помимо нерки, в этом районе размножается горбуша, и в нечетные годы численность поколений может превышать 1 млн экземпляров.

Бассейн Мейныпильгынской озерно-речной системы состоит из двух озер и впадающих в них рек и ручьев. Между собой озера Ваамъечгын и Пекульнейское соединены протокой, а через общее устье — с Беринговым морем.

С открытием устья в озеро Пекульнейское из моря массово устремляется ларга. Основу рациона этого морского млекопитающего составляют тихоокеанские лососи. По результатам визуальных учетов с использованием беспилотников численность ларги в озере после открытия устья за несколько дней возросла более чем в десять раз: с нескольких десятков до шести-семи сотен особей.

Кроме ларги, в устье во время прилива регулярно заходят белухи, которые тоже любят полакомиться тихоокеанскими лососями.

Данные контрольных уловов позволяют оценить интенсивность анадромной миграции лососей, ее продолжительность, прерывистость, выделить «волны» миграции.

Биологические анализы рыб дают возможность оценить размерно-весовые характеристики, плодовитость, половой и возрастной состав, долю рыб разного возраста в возвратах конкретного года (например 2024 г.).

Эта информация, с учетом накопленных данных, служит базой для оценки численности поколений в целом, анализа их урожайности в динамике, позволяет определять факторы, влияющие на выживаемость.

Значительное время научная группа проводит в местах концентрации тихоокеанских лососей и на нерестилищах, в местах отстоя и дозревания рыб (ручей Крутой, река Рыннатанмельгын, озерные приустьевые пространства). Там ученые оценивают динамику численности готовых к нересту рыб на основе данных съемки с БПЛА.

Позже, когда все производители зайдут в реки на нерест и будут доступны для наблюдения с воздуха, специалисты проведут тотальный учет с борта вертолета. «Эти оценки, наряду с данными количественного вылова, позволят оценить суммарный возврат нерки в Мейныпильгинскую озерно-речную систему в 2024 году, а также станут основой для оценки возвратов нерки в будущем, когда потомки нереста этого года начнут возвращаться в родные реки взрослыми рыбами», — отметили в пресс-службе.

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Fishnews

  • Ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО и ЧукотНИО оценивают динамику хода тихоокеанских лососей на полуострове. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Специалисты оценивают динамику численности готовых к нересту рыб на основе данных съемки с БПЛА. Фото пресс-службы ТИНРО
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