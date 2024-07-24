Чукотка временно закрыла «красную» путину в Мейныпильгынской ОРС

В Чукотском автономном округе приостановили промышленный лов лососей в Мейныпильгынской озерно-речной системе. Решение принято для сохранения запасов.

Промысел приостановлен в Беринговом море, на реках Майныян и Пильгын, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО. Решение утвердила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Временный запрет будет действовать до особого распоряжения комиссии.

Мера основана на рекомендациях Тихоокеанского филиала ВНИРО и согласована с Росрыболовством и ФГБУ «Главрыбвод».

Окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия отметил, что основной период миграции красной рыбы завершился, поэтому приостановка промысла необходима для нереста лосося.

На 22 июля предприятия региона освоили 229,5 тонны лососей, или 81,2% от распределенного объема. Это 1 тонна горбуши, 4,03 тонны кеты и 224,5 тонны нерки, привели данные в правительстве Чукотки.

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