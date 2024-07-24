Сахалинские браконьеры не смогли уйти с крабом

На Сахалине полицейские изъяли 57 незаконно добытых колючих крабов. Их обнаружили в машине у двоих жителей села Стародубское в Долинском районе.

Фигуранты вели незаконный промысел в Охотском море при помощи моторной лодки и сетей. При этом мужчины заранее договорились о совершении преступления, рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД,

Злоумышленников задержали с уловом сотрудники патрульно-постовой службы. Сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 77 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальная добыча водных биоресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). У подозреваемых изъяли крабов, машину, прицеп, надувную лодку с мотором и два резиновых костюма. Расследование продолжается.

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