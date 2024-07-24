Ученые проведут ревизию прибрежной флоры и фауны Новой Земли

Специалисты ПИНРО соберут данные о морских животных и растениях на побережье острова Северный архипелага Новая Земля. Исследования проводятся в рамках комплексной научной экспедиции Русского географического общества.

Комплексная научная экспедиция Русского географического общества (РГО) и Северного флота на Новую Землю на грузопассажирском морском транспорте ледового класса «Яуза» продлится по 8 августа. Исследования с участием сотрудников Полярного филиала ВНИРО будут проводиться на острове Северный, который входит в состав архипелага.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ПИНРО, участники рейса планируют собрать данные о животном и растительном мире острова и оценить уровень видового разнообразия в губах и заливах со стороны как Баренцева моря, так и Карского. Кроме того, эксперты РГО выполнят историко-географические и археологические исследования участков побережья, а геологи возьмут образцы почв и воды для анализа степени техногенного воздействия на прибрежные районы острова.

В 2022 г. аналогичная экспедиция РГО обследовала побережье острова Южный.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews