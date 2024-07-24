Рыбаков приглашают за таймырскими участками

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края на конкурс выставили 12 участков для промышленного рыболовства. Заявки можно подавать в письменном и электронном виде до 16 августа — дня вскрытия конвертов.

Конкурс организует районная администрация, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации торгов, рыболовные участки расположены в бассейнах Енисея и реки Пясина.

Площади РВУ составляют от 71 до 946 га. Стартовые цены лотов — от 230 рублей до 16 тыс. рублей.

На участках обитают как рыбы, для которых устанавливается общий допустимый улов (гольцы, муксун, пелядь, чир, сиг, арктический омуль, нельма, тугун), так и «неодуемые» (азиатская зубастая корюшка, ряпушка, налим, щука, елец, хариус, язь, плотва, карась, окунь).

Критериями оценки заявок станут средневзвешенный показатель освоения квот вылова, среднесуточное производство рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

С победителями заключат договоры на 10 лет.

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