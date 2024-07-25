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Чтобы оценить состояние среды обитания водных биоресурсов озера, ученые провели исследования с помощью гидроакустической системы и измерили содержание в воде кислорода. Фото пресс-службы ВНИРО

Наука проинспектировала условия жизни карася в крупнейшем озере Якутии

Якутский филиал ВНИРО завершил мониторинговые работы на озере Ниджили. Ученые собрали данные о состоянии среды обитания рыб, промышленный вылов которых ведется в крупнейшем водоеме республики.

Во второй половине июля сотрудники Якутского филиала ВНИРО выполнили мониторинговые работы на озере Ниджили. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в крупнейшем озере Якутии площадью 119 кв. км, расположенном на территории Кобяйского района, ведется промышленный вылов карася. Максимальные объемы добычи — 345 тонн — отмечались в 1985 и 1988 гг. Однако в прошлом году уловы составили всего 52 тонны.

По информации филиала, в последние годы популяция карася в Ниджили сокращается из-за давления хищных видов рыб — щуки и окуня. Чтобы оценить состояние среды обитания водных биоресурсов озера, ученые провели исследования с помощью гидроакустической системы PanCor и измерили содержание в воде кислорода.

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