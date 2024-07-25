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Производство продукции из лосося на заводе в Чили

Аналитики Рыбного союза: Поставки из Чили показали снижение

Импорт рыбы и морепродуктов из Чили в Россию в первой половине 2024 г. упал на 30% к уровню прошлого года, приводят данные в аналитическом центре Рыбного союза. Эксперты рассказали о возможностях замещения выпавших объемов.

По результатам января-июня 2024 г. импорт рыбы и морепродуктов из Чили в Россию составил 21 тыс. тонн на сумму 97 млн долларов Эти показатели отстают на 30% и 58% соответственно от результатов за аналогичный период прошлого года, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.

Среди основных причин снижения в объединении называют рост курса доллара к рублю и сложности с оплатой поставок.

Примерно половина объема импорта из Чили приходится на мороженую семгу и ее филе. Около четверти поставок занимают мидии, около 20% — мороженый кижуч.

Варено-мороженых мидий за первую половину года Чили поставила на российский рынок на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года (в натуральном выражении). Импорт мороженой семги ПСГ сократился почти вдвое, мороженого кижуча ПБГ — на 7%, филе семги – на 13%, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.

Однако в сегменте мидии это обычные колебания. По кижучу и филе семги — аналогично, если посмотреть ретроспективно на 2017-2024 гг.

«Мидии в Россию ввозят в основном в варено-мороженом виде. Например, в 2023 г. их импортировали 22 тыс. тонн. В прошлом году 88% такой продукции поступили из Чили, а 12% — из Китая. И еще из КНР ввезли около 2 тыс. тонн мидии мороженой. В этом году, судя по данным китайской таможенной статистики, импорт мидий из Китая в РФ в январе-мае сократился в два раза к аналогичному периоду прошлого года по варено-мороженым мидиям (до 0,2 тыс. тонн) и на 40% по мороженым (до 0,6 тыс. тонн). Свой вылов мидий в РФ незначителен, но развивается аквакультурное производство этих моллюсков», — рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

Сейчас альтернативы чилийской семге в плане импорта нет (другие крупные мировые производители — недружественные государства: Норвегия, Фареры, Великобритания), обратили внимание в объединении. «Наступает «золотой век» российской аквакультурной семги, — считают эксперты. — Осталось только решить вопрос со смолтом».

По мороженому филе семги ситуация аналогичная, но там речь идет о скромных объемах: 200 тонн большой роли на рынке не играют. В принципе, отличная альтернатива — мороженое филе из отечественных дальневосточных лососевых, тех же кеты и нерки, отмечают аналитики Рыбного союза.

«Альтернативы чилийскому кижучу в импортном сегменте нет, но кижуч у нас есть свой: вылов в 2023 г. составил 12,8 тыс. тонн, в этом году на 22 июля — 18 тонн, согласно данным ВНИРО. И это дикий кижуч, а не аквакультурный, как из Чили», — обратили внимание в объединении.

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