Минтранс подготовил ограничения для флота на ВЭФ

Министерство транспорта планирует ввести ограничения на плавание всех типов судов в районах проведения Восточного экономического форума. ВЭФ состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Проект приказа Минтранса опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документу, запрет продлится со 2 по 6 сентября и охватит бухты Новик, Аякс и Парис.

Под исключение попадают суда, привлеченные к подготовке и проведению ВЭФ; суда местных пассажирских линий, следующие по расписанию в поселок Подножье; спасательный флот; суда для оказания экстренной медицинской помощи (по согласованию с Центром оперативного управления силами и средствами).

Кроме того, планируется запретить перевалку опасных грузов в морском порту Владивосток с 1 по 6 сентября.

Процедура общественного обсуждения документа продлится до 7 августа.

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