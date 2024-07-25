Реки и балки Ростовской области подготовили для рыбоводов

В Ростовской области проведут два аукциона, на которых разыграют в общей сложности 10 участков для пастбищной аквакультуры. Заявки по обоим торгам принимаются до 23 августа.

Организатор аукциона — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, все рыбоводные участки расположены на внутренних акваториях Ростовской области.

Шесть рыбоводных участков находятся на балках в Орловском, Миллеровском, Кагальницком и Сальском районах. Размеры этих РВУ составляют от 2,9 до 20,9 га, стартовая стоимость лотов — от 2,3 тыс. до 16,7 тыс. рублей. Аукцион планируется провести 3 сентября в Ростове-на-Дону.

Еще четыре участка расположены на реках в Куйбышевском и Зерноградском районах. Площадь этих акваторий варьируется от 7 га до 60,8 га, а начальные цены составляют от 5,6 тыс. до 48,6 тыс. рублей. Торги по этим РВУ пройдут 5 сентября также в Ростове-на-Дону.

Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования,

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews