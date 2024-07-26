Осетровые деликатесы подвели под «уголовку»

В Хабаровском крае полицейские нашли у жителя села Вознесенское запрещенную к обороту рыбу. Правоохранители изъяли одну калугу и 17 фрагментов осетра.

Деликатесы мужчина хранил в морозильной камере в гараже, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. По словам фигуранта, рыбу он купил весной у неизвестных недалеко от своего села на берегу Амура и хранил для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России).

Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Рыбопродукцию изъяли и передали на ответственное хранение.

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