КМНС в Красноярском крае получат выплату на подготовку к промыслу

Охотникам и рыбакам из числа коренных малочисленных народов в Красноярском крае будут предоставлены социальные выплаты на подготовку к промысловому сезону. На поддержку могут рассчитывать жители территорий, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

«Промысловики Тюхтетского муниципального округа получат 13 484 рубля, Енисейского района – 20 421 рубль, Северо-Енисейского района – 25 608 рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Красноярского края.

Соцвыплаты предполагается предоставить 44 северянам в срок до 31 августа.

Добавим, в целом по Красноярскому краю меру господдержки в виде выплаты на подготовку к промысловому сезону ежегодно получают более 2000 охотников и рыбаков из числа коренных малочисленных народов.

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