Имена исследователей океана увековечат в названиях мысов острова Рейнеке

Безымянные мысы острова Рейнеке, расположенного в заливе Петра Великого, назовут в честь академиков Георгия Елякова, Алексея Жирмунского, Виктора Ильичева и Владимира Касьянова. Инициативу Общества изучения Амурского края поддержало Заксобрание Приморья.

«В год 300-летия Российской академии наук и 140-летия Общества изучения Амурского края комиссия по топонимике предложила увековечить имена выдающихся дальневосточных ученых на карте острове Рейнеке, единственного крупного острова Приморского края, мысы которого не имеют названий», — рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

В заксобрании подчеркнули, что Георгий Еляков, Алексей Жирмунский, Виктор Ильичев и Владимир Касьянов внесли огромный вклад как в развитие наук, изучающих Мировой океан, так и в практическое использование ресурсов моря.

Остров Рейнеке находится на территории Владивостокского городского округа. Координаты географических объектов:

Мыс Елякова (42º53' 53'' с.ш., 131º43'30" в.д.);

Мыс Жирмунского (42°55'16" с.ш., 131°42'32" в.д.);

Мыс Ильичева (42°54'15"с.ш., 131°44'44" в.д.);

Мыс Касьянова (42°54'10" с.ш., 131°42'41" в.д.).

Необходимые документы о присвоении наименований географическим объектам будут направлены в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Она, в свою очередь, подготовит представление в правительство РФ.

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