Килечная съемка уточнит данные для научных прогнозов

Научное судно «Исследователь Каспия» отправилось в месячную экспедицию в Каспийское море. В задачи ученых входит оценка состояния запасов каспийских килек, условий среды их обитания и показателей качества морской воды.

Группа научных сотрудников Волжско-Каспийского филиала ВНИРО в течение месяца будет работать на борту НИС «Исследователь Каспия». В ходе экспедиции планируется оценить распределение, качественную структуру и запасы трех видов каспийских килек — анчоусовидной, обыкновенной и большеглазой, условия и эффективность их воспроизводства в средней части Каспийского моря.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, ученым предстоит изучить районы промысловых концентраций каспийских килек в летний период, плотности и площади скоплений. Результаты учетной килечной съемки будут использованы для дальнейшего расчета прогноза рекомендованного вылова этих видов рыб.

С помощью океанографической съемки участники экспедиции надеются получить информацию о гидролого-гидрохимических и эколого-токсикологических условиях формирования биопродуктивности Каспийского моря. Это позволит понять, насколько эти факторы благоприятны для роста и развития популяций водных биоресурсов, и оценить кормовую базу.

В планы научной группы также входит мониторинг водных биоресурсов и среды их обитания на лицензионных участках разработки месторождений. Кроме того, в ходе рейса ученые намерены исследовать гидрохимическую структуру вод Среднего Каспия в условиях экстремально низкого уровня моря и выяснить степень сероводородного заражения его глубоководных котловин.

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