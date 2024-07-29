Рынку прочат все больший интерес к продукции ready-to-cook и ready-to-eat

Рост спроса на готовые к употреблению продукты — один из трендов на рынке продукции агропрома, указывают авторы ежегодника «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК».

По прогнозам, к 2028 г. мировой рынок рыбной продукции категории ready-to-cook и ready-to-eat достигнет 11,3 млн тонн, говорится в докладе.

Среди факторов, способствующих увеличению спроса на готовую к употреблению продукцию, названы урбанизация, рост населения планеты, развитие интернет-технологий и онлайн-торговли.

«В рамках тренда на развитие спроса на переработанную рыбную продукцию в последние годы отмечается рост интереса потребителей к RTC-продукции из натуральных морепродуктов и рыбы и рыбным консервам», — обратили внимание авторы ежегодника.

Ожидается, что к 2025 г. мировой рынок консервированных морепродуктов достигнет отметки в 27 млрд долларов. При этом главным драйвером роста сектора назван растущий потребительский спрос на «удобные» морепродукты длительного хранения.

Авторы доклада указали, что зарубежные производители переработанной рыбной продукции уделяют очень много внимания упаковке, что подчас приравнивает продукцию к сувенирной.

В докладе приводятся различные российские и зарубежные кейсы по выпуску продукции, удобной для потребления.

Ежегодник «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК» подготовлен Минсельхозом России, Федеральным центром «Агроэкспорт» и МГИМО. В докладе представлены процессы, которые оказывают влияние на международную торговлю, производство, потребление продукции агропромышленного комплекса.

Fishnews — отраслевой информационный партнер доклада.

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