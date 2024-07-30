Вылов лососей вышел за 100 тыс. тонн

По данным на 28 июля, объем добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 101 тыс. тонн. Основные уловы обеспечила Карагинская подзона на Камчатке, а также подзона Приморье и материковое побережье Охотского моря в Хабаровском крае.

В Камчатском крае рыбаки добыли более 70,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Уловы горбуши в регионе составили около 44 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на статистику, приводимую ВНИРО. На втором месте по объемам добычи на Камчатке нерка — более 20,6 тыс. тонн.

В Хабаровском крае освоено более 14,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из них около 13,4 тыс. тонн приходится на горбушу, около 1,3 тыс. тонн — на кету. При этом на материковом побережье Охотского моря выловлено более 7,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Подзона Приморье в этом году обеспечила региону вылов более 5,3 тыс. тонн.

В Сахалинской области вылов лососей достиг к концу недели 7,1 тыс. тонн, в том числе около 5,4 тыс. тонн горбуши. Основные уловы лососей — в Восточно-Сахалинской подзоне (около 3,2 тыс. тонн) и в Северо-Курильской зоне (порядка 2 тыс. тонн).

В Магаданской области поймано около 6,3 тыс. тонн лососей, в Приморском крае — порядка 1,8 тыс. тонн. На Чукотке вылов составил около 240 тонн.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews