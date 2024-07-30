Июльская рыбалка принесла 40 тыс. тонн иваси

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, вылов дальневосточной сардины российскими судами превысил 154 тыс. тонн. Несмотря на снижение темпов промысла за минувшую неделю, рыбаки добавили к общему результату более 7,3 тыс. тонн иваси.

В течение недели на промысле дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии работало 13 средне- и крупнотоннажных судов — на 3 меньше, чем неделей ранее. В среднем ежесуточно лов вело 7 судов, а общее количество судо-суток лова за неделю снизилось до 53, отмечается в обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Российский флот вел промысел на акватории Южно-Курильской зоны в Южно-Курильском проливе, южнее и восточнее острова Шикотан на океанском фронте Ойясио на перепаде температур поверхности океана 8–16°С.

Как сообщает корреспондент Fishnews, уловы сардины снизились по сравнению с серединой июля. Максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 351 тонны, средний вылов на судо-сутки составил 138 тонн, вылов за неделю — 7339 тонн. Всего же с начала месяца добыто около 40 тыс. тонн этой рыбы.

Недельный вылов скумбрии, напротив, вырос до 8 тонн, при этом в среднем уловы оставались очень низкими — 0,7 тонны на судо-сутки, у некоторых судов — до 2,1 тонны.

Нарастающий вылов сардины на 28 июля превысил 154,6 тыс. тонн, что на 87,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г. Вылов скумбрии составил 2295 тонн — это всего 27% от прошлогоднего показателя.

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