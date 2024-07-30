Беспилотники помогают собрать данные по лососю на Сахалине

Специалисты ВНИРО используют беспилотные летательные аппараты для оценки мощности подходов тихоокеанских лососей к нерестовым рекам Сахалинской области. За пять дней обследованы участки на 16 водотоках.

Фото- и видеофиксации с борта беспилотника организованы в южной части Сахалина. Параллельно ученые проводят пешие обходы и оценивают термические условия.

С 15 по 20 июля специалисты обследовали участки 16 рек. Это Жуковка, Вознесенка, Долинка, Очепуха, Фирсовка, Лазовая, Лесная, Макаровка, Мануй, Таранай, Урюм, Курейка, Горная, Кедровка, Пинда, Гремучка, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Полученные данные будут использоваться для оперативного регулирования промысла и своевременного принятия решений областной комиссии по регулированию вылова.

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