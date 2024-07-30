Нерка Аляски мельчает

К 25 июля вылов нерки в Бристольском заливе на Аляске перевалил за 30 млн особей. Это больше ноябрьского прогноза ученых (26 млн экземпляров), но размер рыбы оказался самым маленьким из фиксированных морскими биологами.

Средний вес одной нерки в нынешнем сезоне составил 4,2 фунта (около 1,9 кг), пишут зарубежные СМИ. Таким образом, несмотря на большое число добытых лососей, общий объем вылова останется низким. К середине июля он составил около 130 млн фунтов (около 59 тыс. тонн). Это почти на 70 млн фунтов (примерно 31,75 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на иностранные издания.

Морской биолог департамента рыболовства и охоты штата Аляска Стэйси Вега отметила, что основное влияние на итоговый вес рыбы оказал ее возраст. По словам специалиста, три четверти нерок, которые пришли на нерест в этом году, провели год в озерах и два года в море. Средний вес этих лососей составил всего около 3,9 фунта (примерно 1,77 кг). А нерка, прожившая в море на год дольше, весила в среднем 5,3 фунта (примерно 2,4 кг).

Впрочем, добавила Стэйси Вега, средний вес рыбы во всех возрастных когортах, которые изучили биологи департамента, оказался ниже, чем за всю историю наблюдений с 1970-х гг.

Сезон промысла нерки в Бристольском заливе еще не завершен, но многие крупные компании уже начинают постепенно сворачивать лов.

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