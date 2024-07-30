Рыбную реку в Арктике исследовали ученые

Ихтиологи Тюменского филиала ВНИРО совместно с коллегами из Русского географического общества выполнили комплексную съемку на Хатанге. Эта река в Красноярском крае имеет большое рыбохозяйственное значение.

Ученые провели ихтиологические учетные исследования, взяли пробы гидрохимии, гидробиологии, фито-, зоопланктона и зообентоса. В ходе камеральных работ специалисты определят состояние водных биоресурсов и среды их обитания, а также оценят степень возможного негативного воздействия на них.

«На реке ведется промышленный лов омуля, ряпушки, нельмы, муксуна, тайменя и гольца. Как только Хатанга освобождается ото льда, из моря Лаптевых в нее устремляется большое количество рыбы. Назад, в море, она возвращается к концу августа. Самая многочисленная группа промысловых видов — сиговые рыбы, обеспечивающая свыше 80% общего вылова по бассейну», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Комплексные исследования выполнили в рамках действующего соглашения между ВНИРО и Русским географическим обществом. Съемку стала частью комплексной экологической экспедиции «Арктика. Генеральная уборка», которую проводили РГО и экспедиционный центр Минобороны.

Научная группа базировалась в селе Хатанга. Добровольцы и специалисты разрабатывали стратегию развития территорий, проводили исследования и очищали береговую линию от груд скопившегося металлолома. В фокусе внимания большой экспедиции — комплексное восстановление потенциала села как одного из главных форпостов России.

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