Ученые рассчитывают обеспечить марикультуру Сахалина важными данными

Специалисты Сахалинского филиала ВНИРО приступили к исследованиям, которые позволят оценить потенциальные угрозы возникновения заболеваний при выращивании гребешка в заливе Анива.

В Сахалинской области развивается марикультура, один из объектов товарного выращивания — приморский гребешок. Однако информации об инфекционных агентах, которые могут представлять потенциальную угрозу для процессов разведения моллюсков в регионе, нет, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Для получения данных сотрудники лаборатории микробиологии, паразитологии и генетики СахНИРО в июне начали исследования, которые позволят оценить потенциальные риски возникновения заболеваний на различных стадиях роста и развития приморского гребешка в заливе Анива.

Работы проводятся в рамках прикладных исследований по теме «Создание системы охраны здоровья объектов аквакультуры на основе оценки рисков распространения заболеваний, разработки и испытания средств их диагностики, профилактики и лечения».

Сроки выполнения исследований будут ограничены одним циклом выращивания, от оседания спата на коллекторы до товарного вида. Это четыре года.

На первом этапе специалисты рассчитывают получить данные по составу микрофлоры, фауны эпибионтов (то есть организмов, которые живут на других) и паразитических организмов приморского гребешка на участках естественного и искусственного воспроизводства в заливе Анива, а также качественные и количественные показатели бактериопланктона и бактериобентоса, для оценки условий среды обитания моллюсков.

Напомним, что марикультура в Сахалинской области получила развитие в последние годы. Всего с этой целью сформировано более 20 рыбоводных участков — как на Сахалине, так и на Курилах.

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