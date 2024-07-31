Свердловские рыболовы смогут удить в любое время

В Свердловской области рыбакам-любителям разрешили ловить даже в нерестовый период, если они рыбачат с берега на удочку и спиннинг. При этом по новым правилам один человек может использовать не более двух крючков.

Минсельхоз внес изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна. Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь на водных объектах рыбохозяйственного значения Свердловской области рыбакам-любителям разрешено использовать удебные орудия лова даже в запретные для рыболовства периоды.

По новым правилам граждане могут вести лов рыбы в реках, озерах и водохранилищах региона с берега с одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом. При этом один рыболов может использовать не более двух крючков.

Приказ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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