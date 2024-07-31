Список рыбных поставщиков в Южную Корею увеличился

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея расширило список российских поставщиков рыбной продукции. В перечень включены еще 15 объектов.

Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Cейчас в перечень российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, в Республику Корея входят 1003 экспортера.

Отечественное ветеринарное ведомство намерено продолжать работу по расширению этого списка.

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