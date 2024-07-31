Озера Верхнего Поволжья предлагают аквафермерам

В Нижегородской области на аукцион выставлены пять рыбоводных участков, предназначенных как для пастбищной, так и для индустриальной аквакультуры. Подавать заявки можно до 1 сентября.

Организатором торгов выступает Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, все рыбоводные участки расположены на озерах региона.

Четыре РВУ находятся в Володарском муниципальном округе на озерах Заводь, Борщачево, Крутое и Тихое. Еще один участок — в городском округе город Бор на озере Толоконцевское (Толоконцевский карьер).

Площади РВУ составляют от 9,5 га до 25,7 га. Начальные цены лотов варьируются от 7,6 тыс. до 20,6 тыс. рублей.

Провести торги планируется 4 сентября в Москве. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет.

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