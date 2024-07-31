Депутаты хотят поддержать судостроение реверс-инжинирингом

В Госдуму внесли законопроект, призванный стимулировать развитие судостроительной отрасли и привлечение в нее инвестиций в условиях антироссийских санкций. В частности, предполагается использовать обратное проектирование для замещения импортного оборудования.

Внесенный группой депутатов документ включает поправки в федеральные законы «О промышленной политике в РФ», «Об особых экономических зонах в РФ», а также в Налоговый кодекс, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект предусматривает возможность использования обратного проектирования (реверс-инжиниринга) для воспроизводства в России иностранной продукции, которая не может быть заменена на отечественные аналоги. В том числе планируется принятие ФЗ «Об обратном проектировании (реверс-инжиниринге)».

По мнению авторов изменений, это позволит «обеспечить замещение импортного оборудования, промышленной продукции (включая комплектующие изделия, необходимые для судостроительной отрасли промышленности) и организовать их серийное производство на территории РФ».

Законопроект содержит и ряд других поправок в части стимулирования инвестиций в судостроение и снижения ущерба от санкций.

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