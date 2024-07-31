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На борту «Академика Мстислава Келдыша» будет работать отряд планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН. Фото пресс-службы ИнБЮМ

Свечение арктического планктона изучат специалисты

Из Мурманска в Европейскую Арктику отправилось научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш». На борту будет работать отряд планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.

Рейс в Карское и Баренцево моря организовал Институт океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук. Отряд планктона ИнБЮМ состоит из трех специалистов.

«Ученые Института биологии южных морей во время экспедиции проведут комплексные исследования компонентов экосистемы Баренцева и Карского морей (микро-, мезо-, макропланктона), а также абиотических факторов среды, определяющих их изменения в верхнем слое воды в летний сезон, оценят трофность вод, физиологическое состояние микропланктона и его размерных фракций, исследуют биолюминесценцию гребневиков, копепод, гипериид, эвфаузиид, а также изучат морские грибы в донных отложениях», — рассказала куратор отряда планктона ИнБЮМ, руководитель отдела функционирования морских экосистем, к.г.н. Светлана Крашенинникова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, знание параметров биолюминесцентных сигналов светящихся планктонных организмов позволяет использовать их как для оценки физиологического состояния самих организмов (в том числе реакции на загрязнение), так и для экспресс-анализа распределения планктона в столбе воды при вертикальном зондировании биолюминесцентными приборами.

«Для изучения состояния морских экосистем морей и оценки интегрального показателя живой биомассы микропланктона важно проводить люминесцентный анализ АТФ (аденозинтрифосфата). Это наиболее быстрый и эффективный метод оценки динамики биомассы и стадий сукцессии микропланктона», — отметил начальник отряда планктона Михаил Силаков.

Он обратил внимание, что в донных осадках океанов на горизонтах в несколько сотен метров ниже границы вода — дно ранее были обнаружены живые или сохраняющие жизнеспособность микроорганизмы (грибы, бактерии и другие), однако сведений об общем разнообразии и закономерностях развития микроорганизмов в этом биотопе очень мало.

«Поэтому выявление видового состава морских грибов в донных отложениях Европейской Арктики и сравнение донных микокомплексов с другими глубоководными районами Мирового океана весьма актуально», — подчеркнул специалист.

Всего в ходе экспедиции отряд ИнБЮМ планирует выполнить не менее 20 комплексных станций с отбором проб воды для определения биологических параметров, гидрологических и гидрохимических характеристик совместно с отрядами гидрологии и гидрохимии. Также ученые возьмут 20 отборов проб донных отложений вместе с коллегами из отряда биогеохимии для определения морских грибов.

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