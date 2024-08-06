Лососевая путина пока принесла около 140 тыс. тонн

Вылов тихоокеанских лососей к 4 августа превысил 140 тыс. тонн. Основные уловы по регионам приходятся на Камчатку, Хабаровский край и Сахалинскую область.

Общий объем добычи горбуши на Дальнем Востоке к концу прошлой недели составил более 97 тыс. тонн. На второй месте еще остается нерка — более 29,5 тыс. тонн. Кеты рыбаки пока взяли около 13,7 тыс. тонн.

В Камчатском крае поймано около 95 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе более 58,6 тыс. тонн горбуши и 28 тыс. тонн нерки. На восточном побережье поймано около 37 тыс. тонн горбуши, на западном — порядка 20,8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор ВНИРО.

В Хабаровском крае вылов превысил 21 тыс. тонн, в том числе около 18,3 тыс. тонн горбуши. Из районов по общим уловам тихоокеанских лососей уверенно вышло материковое побережье Охотского моря, где поймано более 13 ты. тонн. В подзоне Приморье рыбаки взяли порядка 5,3 тыс. тонн, в бассейне Амура и лимане — 2,5 тыс. тонн.

В Сахалинской области добыто более 15 тыс. тонн красной рыбы. Уловы горбуши здесь составили около12,7 тыс. тонн. Основные объемы лососей пойманы на восточном побережье Сахалина — около 9,5 тыс. тонн.

Общий вылов в Магаданской области — около 7 тыс. тонн, в Приморском крае — более 1,8 тыс. тонн. На Чукотке поймано 258 тонн тихоокеанских лососей.

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