Новые рыбные экспортеры зарегистрировались на поставки в Китай

Главное таможенное управление КНР расширило список российских предприятий и судов, имеющих право на поставки рыбопродукции в Поднебесную, до 897 экспортеров. Одобрено еще 9 объектов по производству, перемещению, хранению охлажденных и мороженых товаров водного промысла.

Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что регистрация новых экспортеров осуществлена через китайскую информационную систему CIFER.

РСХН продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право на отгрузки своих товаров в Китай.

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